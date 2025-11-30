El estremecedor mensaje premonitorio de la influencer ‘Bikegirl’ horas antes de morir arrollada por un camión en Colombia

La comunidad de motociclistas e influencers de Colombia se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Karen Sofía Quiroz Ramírez, de 25 años, mejor conocida en redes sociales como 'Bikegirl'. La joven, popular por compartir sus aventuras en motocicleta con más de 20.000 seguidores en Instagram, murió arrollada por un tractocamión en un siniestro que estremece al país, especialmente por un mensaje que dejó en sus redes horas antes.

La tragedia ocurrió la noche del pasado miércoles 26 de noviembre en el anillo vial que conecta a Girón con Floridablanca. Según las primeras versiones de las autoridades, Sofía Quiroz habría intentado pasar entre dos vehículos (un automóvil y el tractocamión), momento en el que perdió el control de su moto y cayó al pavimento. Fue en ese instante que quedó bajo las llantas del camión, perdiendo la vida de forma inmediata, informa El Tiempo.

La víctima y una imagen del accidente. Foto: @ReportandoNot

El último mensaje: "Espero no estrellarme"

Lo que ha conmocionado a sus miles de seguidores es una historia que 'Bikegirl' publicó en su cuenta de Instagram poco antes del fatal accidente. En ella, la joven comentaba a sus seguidores que se le habían roto sus gafas.

Su texto, ahora dolorosamente viral, decía: "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas".

Este comentario ha sido interpretado por numerosos usuarios y medios locales como un escalofriante mensaje premonitorio, añadiendo un matiz trágico al ya lamentable suceso.

Karen dejó un mensaje antes de morir en accidente. Imagen: Instagram.

Investigación en curso

El director de Tránsito de Floridablanca, Jhair Castellanos, confirmó que el siniestro involucró a tres vehículos y está siendo investigado por la Fiscalía.

"El caso fue remitido a la Fiscalía. Hay que mirar y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad de los conductores en el siniestro. Se realizó el croquis para verificar algún tipo de responsabilidad", indicó Castellanos, citado por El Tiempo.

Mientras las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las responsabilidades en el accidente, la despedida a Sofía Quiroz, la joven apasionada por el motociclismo, está marcada por el recuerdo de sus aventuras y el eco de su última y funesta publicación en redes.

Las gafas dañadas de Karen. Imagen: Instagram.

