Encuentran a influencer sin vida y en estado de descomposición, también era concejal en Brasil

Fernanda Oliveira da Silva, de 30 años, mejor conocida en el ámbito digital como Fernanda Maroca, una destacada figura que combinaba la política y la creación de contenido en redes sociales, fue hallada sin vida en su domicilio en Lago Verde, una localidad cercana a São Luís, en el estado de Maranhão, Brasil.

Detalles del suceso y la investigación

Fueron familiares de Maroca quienes, al no poder contactarla durante varias horas, encontraron su cuerpo la semana pasada. Aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar, solo pudieron confirmar su fallecimiento, según publica Milenio.com.

Las autoridades han revelado que el cuerpo presentaba signos de descomposición, sugiriendo que la muerte podría haber ocurrido varios días antes del hallazgo. La policía local ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del deceso y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la joven política e influencer.

Una figura con doble rol

Fernanda Maroca era una persona muy conocida en Brasil gracias a su doble trayectoria:

En eedes sociales: Acumulaba miles de seguidores con contenido centrado en belleza, salud y entrenamiento físico. Su carisma y constancia la convirtieron en una fuente de inspiración para sus seguidores.

En la política local: Era una concejal activa en el municipio de Lago Verde, elegida por el partido Progressistas (centro-derecha) en 2020. Su influencia dentro de la política local era notable, ya que llegó a presidir el Concejo Municipal en dos ocasiones (2021-2022 y 2022-2024). Al momento de su muerte, se encontraba en su segundo mandato como funcionaria.

Luto oficial y reacciones

La noticia ha generado una profunda conmoción en todo Brasil, tanto por su temprana edad como por su particular combinación de roles públicos.

Respuesta municipal: El Ayuntamiento de Lago Verde confirmó el deceso y decretó tres días de luto oficial en reconocimiento a la labor de la concejal. En un comunicado, el gobierno municipal expresó: "Fernanda fue una figura destacada y respetada en nuestra comunidad. Dedicó su vida al servicio público con amor y compromiso”.

Repercusión digital: Miles de usuarios han expresado su tristeza y sorpresa en redes sociales, lamentando la "gran pérdida" y el potencial que tenía la joven.

Mensaje final: Su última publicación en Instagram, el 12 de octubre, mostraba una imagen junto a un lago, acompañada de una frase que hoy muchos consideran nostálgica: “Abuelos conversando, y nosotros corriendo alrededor.” El mensaje se ha llenado de homenajes tras la confirmación de su muerte.

Las autoridades continúan trabajando para arrojar luz sobre las causas del deceso, mientras la familia, la comunidad política y sus seguidores le rinden tributo.

Mira la programación en Red Uno Play