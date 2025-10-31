TEMAS DE HOY:
Tía agresora accidente en El Abra Violador en serie

20ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿En cuánto cierra el dólar paralelo este viernes 31 de octubre en Bolivia?

La cotización del dólar paralelo mostró movimientos durante la jornada de este viernes, según plataformas digitales.

Jhovana Cahuasa

31/10/2025 19:25

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

Según datos emitidos la noche de este viernes 31 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.41 (BOB), y un precio de compra de 11.53 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación al cierre de la pasada jornada sufrió variaciones y una baja, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 11.92 (BOB), y hoy registra a 11.41 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 11.99 (BOB) y hoy registra en 11.53 (BOB), mostrando una baja en su cotización.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes por la tarde una variación, ya que a la compra se registra en 11.50 (BOB), y 11.41 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD