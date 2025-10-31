¿En cuánto cierra el dólar paralelo este viernes 31 de octubre en Bolivia?

Según datos emitidos la noche de este viernes 31 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.41 (BOB), y un precio de compra de 11.53 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación al cierre de la pasada jornada sufrió variaciones y una baja, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 11.92 (BOB), y hoy registra a 11.41 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 11.99 (BOB) y hoy registra en 11.53 (BOB), mostrando una baja en su cotización.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes por la tarde una variación, ya que a la compra se registra en 11.50 (BOB), y 11.41 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

