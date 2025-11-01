TEMAS DE HOY:
Policial

VIDEO | Así fue presentada la tía que agredió a sus dos sobrinos; la niña de 6 años murió

La mujer de 23 años fue presentada por la Policía en Santa Cruz tras ser acusada de provocar la muerte de su sobrina de seis años y dejar gravemente herido a su sobrino de cinco, tras una violenta agresión.

Red Uno de Bolivia

31/10/2025 20:00

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Policía Departamental de Santa Cruz presentó este viernes a Carmen S. L. R., de 23 años, acusada de agredir brutalmente a sus sobrinos de 6 y 5 años, hecho que terminó con la muerte de la menor y dejó al niño internado en terapia intensiva.

La mujer fue aprehendida y posteriormente sentenciada a 30 años de prisión por el delito de infanticidio.

Durante la presentación, el comandante departamental de la Policía, general Rolando Rojas, indicó que el caso está siendo analizado no solo desde una perspectiva material, sino también desde el ámbito criminológico, para determinar las causas que motivaron a la agresora a actuar con tal nivel de violencia.

El jefe policial destacó la gravedad del hecho y explicó que los investigadores buscan entender qué llevó a la mujer a desatar una agresión tan extrema contra sus propios familiares.

“La agresión a una niña de seis años, por parte de un familiar cercano, nos lleva a un análisis respecto a las causas que habrían motivado este hecho. Podemos establecer que no existen solamente causas materiales, sino que debemos buscar una explicación desde el punto de vista criminológico respecto a lo que habría motivado a la autora para proceder de esa manera, volcando toda su agresión”, señaló Rojas.

El jefe policial señaló que resulta incomprensible que una mujer actúe con extrema violencia contra dos niños indefensos. Indicó que se busca esclarecer a la brevedad posible los móviles del hecho.

Este caso fue investigado en primera instancia como infanticidio en grado de tentativa; sin embargo, tras el fallecimiento de la menor de seis años, el delito fue recalificado como infanticidio consumado.

La mujer fue presentada ante la población como la autora del delito de infanticidio. Según el informe policial, provocó severas lesiones en la cabeza de los niños, lo que derivó en la muerte de la niña, mientras que el pequeño permanece internado en terapia intensiva.

Junto a la principal acusada también fue aprehendido un hombre, quien es su pareja y  fue enviado a la cárcel con detención preventiva, sin fecha establecida.

 

