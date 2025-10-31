Una tragedia se registró en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, luego de que Carmen S.L.R., de 23 años, atacara a dos de sus sobrinos, dejando a una niña de cinco años sin vida y a un niño de seis hospitalizado en estado crítico.

Según las investigaciones, la agresora había amenazado previamente a la madre de los menores:

“Te digo, le pasa algo a mi hijo, te vas a arrepentir toda tu vida, todo lo que me hiciste… Hijo por hijo, acordarte”, fueron las palabras que pronunció antes de cometer el crimen.

El ataque se produjo cuando la abuela, encargada del cuidado de los niños, salió de la vivienda, momento que la mujer aprovechó para agredir brutalmente a ambos menores. La niña sufrió fracturas graves en la cabeza producto de golpes con la cacha de un arma de fuego, lo que le provocó la muerte. Su hermano también recibió múltiples lesiones y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

La Fiscalía informó que la motivación detrás del ataque fue la reciente pérdida del hijo de Carmen S.L.R., lo que habría desencadenado un plan de venganza contra la madre de los menores.

Este viernes, en una audiencia de procedimiento abreviado, el Juzgado Civil y Familia e Instrucción Penal 1 sentenció a la agresora a 30 años de prisión sin derecho a indulto, que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Palmasola.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, destacó que el Ministerio Público presentó todas las pruebas necesarias, incluyendo el informe de investigación, la valoración médico-forense y el registro de lesiones de las víctimas, pruebas que fueron fundamentales para lograr la condena.

