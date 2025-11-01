Diputada Nayar: ley de diferimiento de créditos pondría en riesgo el sistema financiero boliviano

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, expresó su preocupación este viernes por la sanción de la Ley de Diferimiento de Créditos de Vivienda Social aprobada por la Asamblea Legislativa, advirtiendo que la medida podría generar un fuerte impacto en la estabilidad del sistema financiero y en los ahorros de los bolivianos.

“Van a ser cerca de 2.600 millones de dólares que queden paralizados, y hay que hacer referencia además de que justamente esta plata que va a quedar inmovilizada es la platita de los ahorristas, de la gente de a pie. Si se suspende su pago por seis meses, como lo establece la norma, se va a dejar un hueco de 2.600 millones de dólares, lo que sin duda afectará aún más la crisis que ya estamos viviendo en el país”, advirtió Nayar a la Red Uno.

La legisladora explicó que el diferimiento temporal de los créditos, aunque busca aliviar la carga económica de algunos sectores, pone en riesgo la liquidez del sistema financiero, comprometiendo la capacidad de las entidades bancarias de cumplir con los depósitos y obligaciones de sus clientes.

Nayar enfatizó que el país necesita políticas responsables y sostenibles, que apoyen a las familias sin poner en peligro la salud del sistema financiero.

La mañana de este viernes en la ultima sesión de la Asamblea Legislativa se sancionó la ley de diferimiento de créditos de vivienda social, que permitirá a los prestatarios no pagar por seis meses su crédito bancario.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play