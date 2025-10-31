Bukele no asistirá a la transmisión de mando de Paz, pero visitará Bolivia a fin de mes, según asesora

La asesora del presidente electo Rodrigo Paz, Gilda Céspedes, informó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no podrá asistir al acto de transmisión de mando presidencial previsto para el 8 de noviembre, aunque confirmó su visita oficial a Bolivia hacia finales de este mes, en cumplimiento de un compromiso bilateral asumido con el nuevo mandatario.

En ese marco, informó que los mandatarios que confirmaron su asistencia el 8 de noviembre en La Paz, son el presidente de Argentina, Javier Milei y de Chile Gabrier Boric.

“Hasta ahora, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta de El Salvador, en representación del presidente Bukele, han confirmado su presencia. Boric fue el primero en confirmar. Tengo entendido que el presidente Bukele tiene un compromiso con el presidente Paz de hasta fin de mes visitarlo, pero no el 8 de noviembre”, precisó Céspedes.

Asimismo, indicó que el Rey de España, Felipe VI, aún no ha confirmado su asistencia al evento, aunque la Cancillería boliviana mantiene canales diplomáticos abiertos para coordinar la presencia de representantes del gobierno español y de otras naciones invitadas.

El acto de transmisión de mando marcará el inicio oficial de la gestión de Rodrigo Paz Pereira como presidente constitucional de Bolivia, y contará con un amplio dispositivo de seguridad y cobertura internacional.

