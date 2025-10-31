“Bastante dolor”: así se vivió en el camerino de Liga de Quito la eliminación ante Palmeiras

Según el diario Olé de Ecuador, la remontada de Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores fue un golpe muy duro para Liga de Quito. El conjunto brasileño venció 4-0 y se quedó con la serie por 4-3 en el global, dejando al plantel albo en un profundo bajón anímico.

De acuerdo con el medio de comunicación ecuatoriano, en el camerino reinó el silencio tras la eliminación. Isaac Álvarez, presidente, y Eduardo Álvarez, gerente deportivo, revelaron que el propio director técnico, Tiago Nunes, fue uno de los pocos en tomar la palabra dentro del vestuario.

“El vestuario estaba con bastante dolor, triste por la derrota. Somos todos gente del fútbol y nuestras familias estaban todas metidas, creyendo que podíamos llevar a LDU a otra final. Si somos inteligentes de entender por qué se perdió, se puede sacar provecho”, expresó el entrenador, según el medio ecuatoriano.

Nunes también reconoció que el equipo llegó a esta instancia con limitaciones físicas:

“Llegamos a este momento de la competición con muchas bajas, con muchos jugadores sentidos. No es excusa, pero eso marca a las claras cómo disputamos la serie. Liga de Quito es un club que está acostumbrado a esta instancia y creo que volverá a competir prontamente”.

Pese a la tristeza, el técnico brasileño destacó la entrega del grupo y el apoyo de la hinchada:

“Quiero agradecerle a la gente que estuvo, agradecer a los jugadores por el trabajo y por el esfuerzo que hicimos. Nos sirve como aprendizaje para el futuro. Tenemos que tener una plantilla más larga, mejorar las condiciones de trabajo. Llegar a esta altura del año con tres competencias nos pasa factura”.

De esta manera, Liga de Quito cierra un ciclo en la Copa Libertadores lleno de esfuerzo y autocrítica, mientras su técnico mira al futuro con la convicción de reconstruir un equipo competitivo para volver a luchar por el continente.

