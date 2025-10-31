TEMAS DE HOY:
Escasez de diésel frena los viajes desde la terminal de La Paz

Pasajeros que esperaban viajar por el feriado de Todos Santos deben permanecer por horas en la terminal, mientras los buses hacen filas para abastecerse de diésel.

Silvia Sanchez

31/10/2025 15:37

Foto ABI
La Paz, Bolivia

La escasez de combustible continúa generando complicaciones en la ciudad de La Paz. Esta vez, la terminal de buses se vio afectada por la falta de diésel, lo que impidió que muchas flotas pudieran salir a sus destinos durante el largo fin de semana por Todos Santos.

Desde las empresas de transporte interdepartamental informaron que varios buses permanecen en filas en estaciones de servicio intentando abastecerse de combustible.

“No hay diésel, hay demanda de pasajeros y no hay diésel. Posiblemente puedan salir si es que los buses logran cargar”, explicó una de las operadoras.

La situación obligó a las empresas a reducir la frecuencia de salidas, afectando también su economía.

“A Santa Cruz salíamos cada hora, pero como no hay combustible, ya no están saliendo. A Potosí salíamos a las 9 de la noche, pero tampoco hemos despachado. A Cochabamba solo salió uno en la mañana”, detalló un encargado de otra empresa.

 

Mientras tanto, los pasajeros esperan por horas en la terminal con la esperanza de que se habilite algún viaje en el transcurso del día.

