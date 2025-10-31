TEMAS DE HOY:
accidente en El Abra Violador en serie Agresiones a menores

20ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Joven resulta con quemaduras al evacuar mascotas durante incendio en La Paz

Una persona sufrió quemaduras de segundo grado al intentar rescatar a sus mascotas en un edificio de cuatro pisos ubicado en la avenida Calatayud.

Silvia Sanchez

31/10/2025 15:12

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud se registró en un domicilio de La ciudad de La Paz, presuntamente provocado por una mala conexión de gas en una garrafa.

El fuego afectó un ambiente completo de un edificio de cuatro pisos ubicado en la avenida Calatayud, frente al teleférico rojo.

Según informó el coronel Pavel Tovar, director de la Unidad de Bomberos de La Paz:

“Se han producido daños materiales en un ambiente. Ha sido por una mala conexión de gas, seguramente ya estaba deteriorado y ha generado un incendio, quemándose totalmente el ambiente”.

Heridos y rescate de mascotas

Una persona resultó con quemaduras de segundo grado en el brazo mientras intentaba rescatar a sus mascotas. El jefe policial indicó que:

“Una persona con quemaduras de segundo grado en el brazo fue evacuada y sus perritos han sido rescatados sin problemas”.

Acciones de control

El personal policial y de bomberos realizó labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reactivara y garantizar la seguridad del edificio y sus habitantes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD