Ministro Medinaceli anuncia mesas de diálogo y medidas para ordenar el mercado de combustibles

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó en conferencia de prensa que el Gobierno ha iniciado la activación de mesas de diálogo con el sector del transporte, con el objetivo de ordenar el mercado de los combustibles y estabilizar los precios a nivel nacional.

“Se establecen las mesas de diálogo, ya estamos activando las mesas de diálogo con el sector transporte porque es necesario ordenar el mercado, es necesario ordenar los precios”, manifestó la autoridad, al señalar que este proceso busca construir soluciones consensuadas frente a la problemática del abastecimiento y la distorsión de precios.

Medinaceli explicó que el Gobierno también apunta a involucrar a las empresas privadas en la provisión de combustibles, manteniendo el rol estratégico de YPFB, que continuará garantizando el abastecimiento interno. En ese marco, destacó que por cada día sin subvención el Estado ahorra aproximadamente 10 millones de dólares, recursos que podrán ser redirigidos a otras áreas prioritarias.

“El proceso de nivelación de precios no ha sido simplemente un incremento en la gasolina y el diésel, ha sido toda una arquitectura económica”, señaló el ministro, indicando que se están asignando mayores recursos a YPFB para que pueda reinvertir en sus plantas e incrementar la capacidad de refinación.

Asimismo, sostuvo que la estabilización de los precios forma parte de un plan de corto, mediano y largo plazo, orientado a garantizar el abastecimiento interno y la sostenibilidad del sector. Recordó que para la gestión 2026 se proyectaba una subvención a los hidrocarburos de 3.500 millones de dólares, monto que ahora se busca transformar en inversión para otros proyectos estratégicos.

Para mitigar el impacto del incremento de precios en la población, Medinaceli informó que se redujo el arancel de repuestos para motorizados, medida que apunta a compensar a los sectores más afectados y a eliminar el mercado negro de combustibles.

El ministro también comparó la situación actual con la gestión anterior, señalando que las filas por diésel llegaban hasta cuatro días, mientras que con el nuevo gobierno estas se redujeron significativamente e incluso llegaron a desaparecer en algunos periodos.

Finalmente, anunció que el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) se incrementó a 2,73 bolivianos por metro cúbico, y que se analiza la importación de crudo por cisterna, una alternativa de menor costo que permitiría reactivar las refinerías y fortalecer la producción nacional.

