Comisión concluye preselección y remite al pleno lista de 259 postulantes al TSE

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, concluyó este jueves el proceso de preselección de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco del procedimiento establecido por normativa vigente y envió su informe al pleno de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el informe final de la comisión, un total de 259 postulantes obtuvieron una calificación igual o superior a 70 puntos, requisito mínimo para continuar en la etapa final del proceso. Estos ciudadanos y ciudadanas pasan a consideración del Pleno de la Asamblea, instancia que deberá elegir a los seis mejores postulantes para ocupar los cargos de vocales del TSE.

La elección se llevará a cabo durante la sesión convocada para este viernes a horas 09:00, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al inicio de la convocatoria se presentaron 440 postulantes, de los cuales 181 fueron inhabilitados por diversos motivos, entre ellos el incumplimiento de requisitos formales y observaciones establecidas en la convocatoria.

La conclusión de la etapa de preselección representa un paso decisivo para la renovación del Tribunal Supremo Electoral, órgano fundamental para la organización y administración de los procesos electorales del país.

