El fútbol inglés se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Ethan McLeod, joven delantero de 21 años que militaba en el Macclesfield FC, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes, según indicaron fuentes locales.

Según reportaron medios locales, entre ellos la BBC, el futbolista regresaba a su domicilio luego de disputar un partido oficial por la National League North, sexta división del fútbol inglés, en el que su equipo se enfrentó al Bedford Town. McLeod había sido parte de la convocatoria para ese encuentro.

El accidente se produjo en una de las principales autopistas del país y terminó de manera trágica con la vida de una de las promesas del balompié británico, generando conmoción entre aficionados, compañeros y clubes del fútbol inglés.

Diversas muestras de pesar comenzaron a expresarse en redes sociales, mientras se espera que en las próximas horas el club y las autoridades brinden mayores detalles sobre lo sucedido.

