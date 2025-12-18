De colección y millonario: el impactante obsequio que recibió Messi en India

La visita de Lionel Messi a la India no solo dejó imágenes memorables y una multitud rendida a sus pies, sino también un regalo de lujo que dio la vuelta al mundo. El capitán de la Selección argentina fue agasajado con un exclusivo reloj de colección, considerado una verdadera joya de la alta relojería.

El obsequio fue entregado por Anant Ambani, uno de los empresarios más influyentes del país, y se trata de un Richard Mille RM 003 V2 “Asia Edition”, una de las piezas más raras y representativas de la reconocida marca suiza.

Según estimaciones del mercado internacional, el reloj tendría un valor cercano a 1,1 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los regalos más lujosos que haya recibido el futbolista rosarino.

El reloj exclusivo que recibió Messi

El Richard Mille RM 003-V2 Tourbillon Blue Quartz TPT Asia Edition es una de las creaciones más emblemáticas de la marca. Combina ingeniería de alta precisión, diseño innovador y materiales de última generación, manteniendo comodidad y funcionalidad pese a su extrema complejidad mecánica.

Lanzado originalmente en 2005, el RM 003 marcó un hito al incorporar un segundo huso horario central, ajustable mediante un pulsador, lo que lo convirtió en un modelo ideal para viajeros frecuentes.

En su versión V2, el reloj fue uno de los primeros de la firma en utilizar una platina de nanofibra de carbono, un material ultraliviano y resistente que consolidó a Richard Mille como referente en innovación tecnológica aplicada a la relojería de lujo.

Esta edición fue producida en solo 10 unidades en todo el mundo, lo que la transforma en una pieza extremadamente exclusiva, reservada para un selecto grupo de coleccionistas.

¿Quién es Anant Ambani?

Anant Ambani es el hijo menor de Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, la corporación privada más grande de la India. Con un rol cada vez más relevante dentro del grupo, participa en áreas estratégicas como energía, telecomunicaciones y retail.

En 2024, su nombre trascendió fronteras tras su boda con Radhika Merchant, en una celebración que fue catalogada como una de las más lujosas de la historia, con un presupuesto que superó los 100 millones de euros y atrajo la atención mundial.

El exclusivo regalo a Messi reafirma no solo la admiración global por el astro argentino, sino también el nivel de lujo que rodeó su paso por el país asiático.

