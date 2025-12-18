TEMAS DE HOY:
Nacional

Conozca los nuevos precios de combustibles tras las medidas anunciadas por el Gobierno

El Gobierno oficializó una nueva estructura de precios para los hidrocarburos, tras la eliminación de la subvención. El presidente Rodrigo Paz advirtió sobre la crisis heredada y detalló medidas para estabilizar la economía.

Jhovana Cahuasa

18/12/2025 10:33

Foto: Red Uno
Bolivia

Luego de las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno dio a conocer los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a nivel nacional.

De acuerdo con la nueva disposición estos son los nuevos precios de los combustibles:

  • Gasolina especial: Bs 6,96 por litro
  • Diésel oíl: Bs 9,80 por litro
  • Gasolina Premium: Bs 11,00 por litro
  • Gasolina de aviación: Bs 10,57 por litro
  • Kerosene: Bs 5,64 por litro
  • Jet Fuel: Bs 10,74 por litro
  • Gas oíl: Bs 6,69 por litro
  • Gas licuado de petróleo (GLP): Bs 22,50 la garrafa

Las autoridades señalaron que esta nueva estructura de precios responde a la necesidad de corregir distorsiones en el mercado, reducir el contrabando y garantizar el abastecimiento de combustibles.

Sin embargo, sectores como el transporte y organizaciones sociales expresaron su rechazo, advirtiendo un posible incremento en las tarifas y el costo de los productos de primera necesidad.

 

