Conozca los nuevos precios de combustibles tras las medidas anunciadas por el Gobierno

Luego de las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno dio a conocer los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a nivel nacional.

De acuerdo con la nueva disposición estos son los nuevos precios de los combustibles:

Gasolina especial: Bs 6,96 por litro

Diésel oíl: Bs 9,80 por litro

Gasolina Premium: Bs 11,00 por litro

Gasolina de aviación: Bs 10,57 por litro

Kerosene: Bs 5,64 por litro

Jet Fuel: Bs 10,74 por litro

Gas oíl: Bs 6,69 por litro

Gas licuado de petróleo (GLP): Bs 22,50 la garrafa

Las autoridades señalaron que esta nueva estructura de precios responde a la necesidad de corregir distorsiones en el mercado, reducir el contrabando y garantizar el abastecimiento de combustibles.

Sin embargo, sectores como el transporte y organizaciones sociales expresaron su rechazo, advirtiendo un posible incremento en las tarifas y el costo de los productos de primera necesidad.

Mira la programación en Red Uno Play