Bajo promesa de pago, jugadores de Blooming viajarán a La Paz a jugar con Bolívar

La dirigencia académica acordó un cronograma de pagos con el plantel y aseguró el traslado a La Paz para disputar la semifinal de la Copa Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

18/12/2025 11:06

Jugadores del Club Blooming. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz.

Blooming acordó promesa de pagos a sus jugadores situación que impedían su viaje a La Paz y confirmó que se trasladará en un vuelo chárter para enfrentar a Bolívar en la semifinal de la Copa Bolivia, duelo programado para hoy jueves a las 20:00.

La dirigencia del club cruceño alcanzó un acuerdo con los jugadores mediante un cronograma de pago, lo que permitió normalizar la situación interna y asegurar la presencia del equipo en La Paz. El viaje está previsto para las 14:30, pocas horas antes del compromiso.

La academia no pudo entrenarse durante la jornada del miércoles en Santa Cruz, un factor que genera dudas sobre su rendimiento, especialmente por el desafío que implica jugar en la altitud paceña.

Pese a este panorama, en el entorno de Blooming existe confianza en que el equipo pueda responder dentro del campo de juego y competir de igual a igual en un partido clave por el pase a la final del torneo.

