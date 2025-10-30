El uruguayo Nahuel Acosta vuelve a ser baja en Blooming

Blooming no podrá contar nuevamente con el atacante uruguayo Nahuel Acosta para el encuentro de esta noche frente a Aurora, debido a problemas derivados de la falta de ritmo competitivo tras su reciente regreso a las canchas.

Acosta había vuelto a jugar el pasado 28 de octubre frente a Always Ready, luego de una larga recuperación de seis meses por una rotura del aductor derecho sufrida en mayo ante Wilstermann en Montero. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió marginarlo nuevamente del plantel para evitar una recaída.

El jugador era considerado una pieza importante en el frente ofensivo, y su ausencia representa un contratiempo para el entrenador Mauricio Soria, quien deberá reacomodar su esquema de ataque.

A la baja del delantero se suma la del capitán Moisés Villarroel, quien sufre una distensión del ligamento colateral medial y estará fuera de las canchas por aproximadamente 15 días, perdiéndose el clásico cruceño y los amistosos de la selección boliviana.

