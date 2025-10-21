TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Pony Araúz: “Blooming Vs Bolívar con 7 expulsados debió ser reprogramado”

El partido disputado el pasado sábado tras una intensa lluvia terminó con siete expulsados: cuatro de los celestes cruceños y tres de la academia paceña. 

Martin Suarez Vargas

21/10/2025 13:28

Gentileza Fútbol Canal: Momento en que jugadores de Blooming y Bolívar protagonizan un tenso episodio en el partido del pasado sábado. En el círculo, Pony Araúz, gerente deportivo de Blooming. Foto: Que No Me Pierda.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El gerente deportivo de Blooming, “Pony” Araúz, en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia, afirmó que el duelo contra Bolívar disputado el pasado sábado en el estadio Real Santa Cruz “no era lo correcto jugar, la cancha estaba totalmente inundada, algunas partes más que otras con baches de agua”. Según Araúz, la decisión de disputar el encuentro ponía en riesgo la integridad de los jugadores.

Araúz señaló que “yo vi en las redes sociales a jugadores de Bolívar quejándose, lo que querían jugar eran ellos; nosotros siempre nos opusimos porque cuidamos la integridad de nuestros jugadores que en una cancha así no se puede jugar, resbalosa y la pelota no podía correr”.

El mal estado del campo también contribuyó a un partido trabado y con incidentes:

“Las expulsiones se dieron por el mal estado de la cancha, donde se trabaron. El partido donde hubo siete expulsados no debió jugarse. Está prohibido en las reglas del fútbol: si en el área de algún arco hay agua, no se puede jugar”, aseguró Araúz.

El conflicto dentro del área comenzó cuando “la jugada de la expulsión empezó cuando la pelota estaba dentro del área donde hay agua, el jugador de Bolívar se tira medio que lo choca al arquero de Blooming y comienza la trifulca”. Por estas razones, Araúz insistió en que “el partido debió ser reprogramado porque el campo no estaba acto”, concluyó el también exjugador de fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD