Pony Araúz: “Blooming Vs Bolívar con 7 expulsados debió ser reprogramado”

El gerente deportivo de Blooming, “Pony” Araúz, en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia, afirmó que el duelo contra Bolívar disputado el pasado sábado en el estadio Real Santa Cruz “no era lo correcto jugar, la cancha estaba totalmente inundada, algunas partes más que otras con baches de agua”. Según Araúz, la decisión de disputar el encuentro ponía en riesgo la integridad de los jugadores.

Araúz señaló que “yo vi en las redes sociales a jugadores de Bolívar quejándose, lo que querían jugar eran ellos; nosotros siempre nos opusimos porque cuidamos la integridad de nuestros jugadores que en una cancha así no se puede jugar, resbalosa y la pelota no podía correr”.

El mal estado del campo también contribuyó a un partido trabado y con incidentes:

“Las expulsiones se dieron por el mal estado de la cancha, donde se trabaron. El partido donde hubo siete expulsados no debió jugarse. Está prohibido en las reglas del fútbol: si en el área de algún arco hay agua, no se puede jugar”, aseguró Araúz.

El conflicto dentro del área comenzó cuando “la jugada de la expulsión empezó cuando la pelota estaba dentro del área donde hay agua, el jugador de Bolívar se tira medio que lo choca al arquero de Blooming y comienza la trifulca”. Por estas razones, Araúz insistió en que “el partido debió ser reprogramado porque el campo no estaba acto”, concluyó el también exjugador de fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play