¡Sorpresa total! Blooming cayó goleado 0-3 con San Antonio en Montero

Blooming tuvo una jornada para olvidar en Montero, donde no pudo hacerse fuerte como local y terminó cediendo ante San Antonio de Bulo Bulo por 0-3 en la fecha del torneo “todos contra todos” de la División Profesional.

El conjunto visitante tomó ventaja temprano gracias a Anthony Vásquez, quien anotó un doblete a los 20 y 50 minutos, consolidando el control del partido. En los minutos finales, Widen Saucedo selló la goleada para San Antonio, que aprovechó los errores defensivos y la expulsión de César Romero y Guido Vadalá, dejando a Blooming con solo nueve jugadores sobre el campo.

Con este resultado, la academia cruceña se estanca en el cuarto lugar con 37 puntos, mientras que el equipo de Bulo Bulo asciende al quinto puesto con 31 unidades, recortando distancias en la parte alta de la tabla. El próximo desafío de Blooming será fundamental para intentar retomar la confianza y acercarse nuevamente al líder del campeonato, Always Ready.

