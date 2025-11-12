Quién es Gerónimo Govea, el arquero que a su corta edad fue llamado a La Verde y lo comparan con Courtois

Apenas con 17 años, Gerónimo Govea ha captado la atención del fútbol boliviano al ser convocado a la selección absoluta. El joven portero llega tras destacarse en el Mundial Sub-17 de Catar, donde su actuación despertó elogios tanto a nivel nacional como internacional.

Govea nació el 10 de abril de 2008 en Montevideo, Uruguay, pero decidió defender los colores de Bolivia, país donde nació su madre. Con 1,95 metros de altura, combina presencia física con seguridad bajo los tres palos, cualidades que lo convierten en uno de los guardametas más prometedores de su generación. Actualmente juega en el Montevideo Wanderers de Uruguay, donde ha desarrollado su talento desde temprana edad.

Tras la ausencia del arquero titular de Bolivia Carlos Lampe, el seleccionador Óscar Villegas lo incluyó en la convocatoria para los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Desde Catar, el arquero viajó directamente a Seúl para sumarse a los entrenamientos del equipo. Aunque todavía no ha debutado con la selección mayor, se espera que pueda tener minutos en alguno de los encuentros de esta gira asiática.

Su estatura y reflejos han llevado a que muchos hinchas del equipo de todos, lo comparen con Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, alimentando la ilusión de que pueda convertirse en un referente del arco boliviano en los próximos años. Por ahora, la expectativa está puesta en su desempeño y en el posible debut con La Verde mayor.

Mira la programación en Red Uno Play