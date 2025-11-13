Votación polémica: Eugenia Redin y Power Dance deberán defender su lugar este domingo

En una noche cargada de emociones, talento y tensión, La Gran Batalla vivió uno de sus momentos más comentados: Eugenia Redin y la academia Power Dance fueron nominados a la gala de eliminación tras una votación dividida y llena de argumentos estratégicos.

Según la dinámica de la semana, los mismos competidores debían decidir qué equipo sería nominado. La votación estuvo reñida entre Juandy y Eugenia, pero finalmente el equipo de Power Dance fue el elegido.

Las razones detrás de las decisiones llamaron la atención del público y del jurado. Algunos de los competidores explicaron sus votos con comentarios como:

“Porque considero que son un equipo muy fuerte y esta vez fallaron”.

“Porque la famosa ha mejorado, pero la academia no”.

“Porque es un tema de estrategia, es mi amiga y la quiero mucho, pero queremos nominarla”.

Eugenia y su academia interpretaron el icónico tema “Bring Me to Life” de Evanescence, en una puesta en escena intensa y emotiva que fue elogiada por su dramatismo. Sin embargo, no bastó para convencer a sus compañeros, quienes decidieron ponerlos en la cuerda floja.

El equipo deberá volver a presentarse el próximo domingo para intentar mantenerse en competencia y demostrar que aún tienen mucho por dar en el escenario.

Mira la programación en Red Uno Play