“Fueron 5 años difíciles”: Yerko Núñez volvió al país tras vivir exiliado en Brasil

El exministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, retornó este miércoles 12 de noviembre a territorio boliviano luego de permanecer casi cinco años en el exilio en Brasil. En una entrevista exclusiva en Que No Me Pierda (QNMP) contó lo difícil que fue para él permanecer lejos de su tierra y de su familia.

“Fue muy difícil estar lejos de la familia, nunca pensé salir de Bolivia, pero por la persecución implacable en contra de nosotros, tuvimos que salir; fueron difíciles, pero vemos con mucha esperanza los cambios que se han dado en nuestro país y hay mucha esperanza en el pueblo boliviano de que las cosas mejoren”, señaló Yerko Núñez.

El exministro de la presidencia en el gobierno de Jeanine Áñez señaló que, a pesar de que lo separaron de su pueblo, de sus hijos y su madre, él “perdona a quienes lo hicieron” y ahora mira lo que se viene hacia delante, que es recuperar el tiempo con su familia.

Trabajó y se capacitó durante su exilio.

Yerko Núñez contó en exclusiva todo lo que tuvo que hacer para ayudar a su familia mientras se encontraba en el exilio en Brasil y, aunque fue difícil, señala que nunca perdió el tiempo.

“Aproveché el tiempo en trabajar en empresas y hasta como taxista y sobre todo empecé a capacitarme”, afirmó el exministro.

Núñez señaló que por ahora no tiene planes de volver a la vida política y afirmó que lo único que desea es estar con su familia y sus hijos, y con la gente que nunca lo abandonó.

Frases destacadas:

“Me separaron de mi familia, de mi pueblo, de mis hijos y de mi mamá. Yo perdono a quienes lo hicieron, porque es momento de reconciliarnos y hay que impulsar la unidad de todos los bolivianos”.

“El que tenga que rendir cuentas, que lo haga, que se presente y diga su verdad. El que nada debe, nada teme”.

“No tengo ningún problema, que se me investigue; tengo la obligación de rendir cuentas al pueblo boliviano y lo haré en cualquiera de las instancias”.

