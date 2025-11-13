TEMAS DE HOY:
juez asesinado Sujeto acusado de estupro Incendio en centro comercial

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

“Queremos recuperar la credibilidad”: Cumbre Judicial debatirá cambios en la justicia boliviana

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, adelantó que se abordarán cuatro ejes para impulsar una reforma estructural del sistema judicial.

Naira Menacho

12/11/2025 23:16

Foto: Red Uno.
Bolivia

Escuchar esta nota

Con una agenda abierta y alta expectativa, este viernes 14 de noviembre se celebrará en Sucre la Cumbre Judicial Nacional, un encuentro clave convocado para impulsar la reforma del sistema de justicia en Bolivia.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que el objetivo será trazar una hoja de ruta para una reforma judicial estructural, que será abordada en tres etapas: corto, mediano y largo plazo.

“No saldrá la reforma al finalizar la jornada; se conformarán comisiones para avanzar en los temas. Seguramente tomará más tiempo porque implicará abrir la Constitución”, afirmó Saucedo.

Cuatro ejes temáticos

Durante la cumbre se trabajará en cuatro mesas:

  • Reforma normativa: actualización del marco legal para una justicia más eficiente.

  • Presupuesto del Órgano Judicial: con foco en sostenibilidad financiera e independencia.

  • Carrera judicial: fortalecimiento de la meritocracia y estabilidad de los operadores.

  • Tecnología e innovación: modernización de procesos para acercar la justicia al ciudadano.

Cada mesa presentará conclusiones al plenario para planificar la implementación de reformas progresivas.

El titular del TSJ anunció además que se solicitará ampliar el presupuesto judicial al 5% del total nacional, para garantizar la operatividad del sistema y su autonomía.

Se prevé que los primeros resultados se vean a inicios de 2026, con el objetivo de implementar los cambios más estructurales y constitucionales antes de fin de ese mismo año.

Frase destacada: 

"La justicia en Bolivia estaba en crisis, pero nosotros estamos trabajando para recuperar su credibilidad e independencia". 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD