“Queremos recuperar la credibilidad”: Cumbre Judicial debatirá cambios en la justicia boliviana

Con una agenda abierta y alta expectativa, este viernes 14 de noviembre se celebrará en Sucre la Cumbre Judicial Nacional, un encuentro clave convocado para impulsar la reforma del sistema de justicia en Bolivia.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que el objetivo será trazar una hoja de ruta para una reforma judicial estructural, que será abordada en tres etapas: corto, mediano y largo plazo.

“No saldrá la reforma al finalizar la jornada; se conformarán comisiones para avanzar en los temas. Seguramente tomará más tiempo porque implicará abrir la Constitución”, afirmó Saucedo.

Cuatro ejes temáticos

Durante la cumbre se trabajará en cuatro mesas:

Reforma normativa: actualización del marco legal para una justicia más eficiente.

Presupuesto del Órgano Judicial: con foco en sostenibilidad financiera e independencia.

Carrera judicial: fortalecimiento de la meritocracia y estabilidad de los operadores.

Tecnología e innovación: modernización de procesos para acercar la justicia al ciudadano.

Cada mesa presentará conclusiones al plenario para planificar la implementación de reformas progresivas.

El titular del TSJ anunció además que se solicitará ampliar el presupuesto judicial al 5% del total nacional, para garantizar la operatividad del sistema y su autonomía.

Se prevé que los primeros resultados se vean a inicios de 2026, con el objetivo de implementar los cambios más estructurales y constitucionales antes de fin de ese mismo año.

Frase destacada:

"La justicia en Bolivia estaba en crisis, pero nosotros estamos trabajando para recuperar su credibilidad e independencia".

Mira la programación en Red Uno Play