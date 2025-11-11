“Tenía sellito en el pie”: vecina relata el duro momento en que hallaron a un bebé muerto en Santa Cruz

El hallazgo del bebé conmocionó a los vecinos de la calle Guillermo Velasco, cerca del primer anillo en Santa Cruz. Dayana Carrasco es una vecina que relató a Red Uno, el duro momento que vivieron al encontrar al recién nacido tirado en plena calle, señalando que tenía el sellito en el pie, característica de los bebés atendidos en hospitales.

“Esa criatura nació en un hospital, no nació en una casa. Estaba con un pañal y una gorra que tapaba su cabecita. En el basurero habían dejado dos colchas, no se sabe qué pasó o quién lo dejó”, manifestó la vecina.

El jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Raúl Yabeta, indicó en entrevista con Red Uno que, por las imágenes y la huella en el pie del bebé, se presume que nació vivo en un hospital.

“Por las imágenes que se ha podido apreciar, inclusive tiene la huella con el pie azul, que es característico de cuando un bebé nace vivo en el hospital, ya que le toman la muestra de nacido vivo porque se deja enmarcado la huella, lo que hace presumir que hubiese nacido vivo”, explicó Yabeta.

La Defensoría y el Ministerio Público están en coordinación con la Policía para recabar información, incluyendo la declaración de la madre y del hospital o clínica donde habría nacido el bebé, a fin de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

“Si es que hubiera nacido vivo o si no fuera así, el hecho de botar a la calle a un bebé constituye un delito. Estamos en etapa de investigación para determinar qué ocurrió realmente”, agregó Yabeta.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de la muerte del recién nacido y las responsabilidades correspondientes.

