¡Terrible! Cuatro heridos tras grave accidente en la carretera La Paz–Copacabana

Un grave accidente de tránsito, registrado este lunes en la carretera La Paz–Copacabana, dejó al menos cuatro personas heridas luego de una colisión múltiple, según informó el jefe de la División Accidentes de Tránsito de El Alto, coronel Boris Loayza.

El hecho se produjo en inmediaciones de la ruta que conecta a La Paz con Copacabana, donde tres vehículos terminaron involucrados en un fuerte impacto.

Los heridos fueron auxiliados por personal de Tránsito y evacuados a la clínica 'Cruz Azul' en la urbe alteña, donde se confirmó que la mayoría presenta policontusiones. Entre los afectados, se encuentra un adulto mayor.

"Los heridos fueron evacuados a la clínica 'Cruz Azul', los mismos están siendo atendidos y estamos a la espera del diagnóstico para continuar con las investigaciones", declaró el coronel Loayza.

Las primeras pesquisas apuntan a que el accidente habría sido provocado por exceso de velocidad del conductor que originó la triple colisión. El responsable fue arrestado en el lugar y se encuentra a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para identificar las causas exactas del siniestro.

