¿Cuándo se verá reflejada la baja del dólar en la canasta familiar? Esto señala un economista

El analista económico Fernando Subirana afirma que el nuevo contexto y las noticias generadas en el ámbito económico por el gobierno de Paz generaron confianza en el sistema financiero. 

Naira Menacho

10/11/2025 21:20

Según el analista económico Fernando Subirana, desde que ejerció sus funciones el presidente Rodrigo Paz, se generó un efecto de confianza en el mercado financiero. Si bien esto ha generado una baja en el tipo de cambio, aclara que el efecto en los precios de los productos se verá recién dentro de un par de meses.

“Es muy difícil predecir, pero podemos afirmar que bordeará los Bs 10 hasta finales de diciembre sin mucho esfuerzo”, sostuvo el analista.

Subirana señaló que el nuevo contexto y las noticias generadas en el ámbito económico por el gobierno de Paz son positivos para generar la confianza.

 

