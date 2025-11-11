TEMAS DE HOY:
Trabajador muerto Trágico accidente juez asesinado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Librecambistas afirman que precio del dólar paralelo es "inestable"

Los librecambistas señalan que es 'imposible' que la divisa vuelva a cotizarse en Bs 6.96.

Naira Menacho

10/11/2025 21:10

Escuchar esta nota

La jornada de este lunes 10 de noviembre, el dólar paralelo se cotizó hasta en Bs 10.10 en el departamento de Santa Cruz. Los librecambistas aseguran que el precio aún continúa inestable.

El precio del dólar ha bajado en los últimos días, una tendencia que se acentuó tras la posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Los librecambistas aseguran que la divisa tiende a la baja, aunque afirman que aún no se ha estabilizado.

“Tiene tendencia a bajar más según el cálculo que tenemos”, afirman los librecambistas, aunque aseguran que es ‘casi imposible’ que vuelva a bajar a Bs 6.96 o Bs 7 como se cotiza el dólar oficial.      

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD