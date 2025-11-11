Librecambistas afirman que precio del dólar paralelo es "inestable"

La jornada de este lunes 10 de noviembre, el dólar paralelo se cotizó hasta en Bs 10.10 en el departamento de Santa Cruz. Los librecambistas aseguran que el precio aún continúa inestable.

El precio del dólar ha bajado en los últimos días, una tendencia que se acentuó tras la posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Los librecambistas aseguran que la divisa tiende a la baja, aunque afirman que aún no se ha estabilizado.

“Tiene tendencia a bajar más según el cálculo que tenemos”, afirman los librecambistas, aunque aseguran que es ‘casi imposible’ que vuelva a bajar a Bs 6.96 o Bs 7 como se cotiza el dólar oficial.

Mira la programación en Red Uno Play