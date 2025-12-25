El oro alcanza un récord histórico y supera los 4.500 dólares por onza

El precio del oro alcanzó niveles históricos este miércoles, superando los 4.500 dólares por onza en las operaciones asiáticas.

La cotización llegó hasta los 4.519 dólares con 78 centavos, consolidando una racha alcista que ha impulsado al metal más de un 70% desde comienzos de 2025.

Analistas atribuyen este aumento al impacto de las tasas de interés en Estados Unidos y al creciente riesgo geopolítico en Venezuela, luego de que el expresidente Donald Trump declarara que sería “inteligente” que Nicolás Maduro dejara el poder.

La tendencia positiva del oro se enmarca dentro de un contexto general de apreciación de los metales preciosos y básicos. La plata y el cobre también registraron récords recientes, mientras que el platino alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2008.

A pesar de la tensión internacional, los mercados muestran optimismo ante la proximidad de las fiestas navideñas y la expectativa de un 2026 con señales económicas favorables, lo que ha contribuido a mantener el impulso alcista del oro y otros metales.

Mira la programación en Red Uno Play