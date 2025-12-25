¡Atención! Emiten alerta roja por lluvias y desbordes de ríos en varios departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja debido a que las intensas lluvias registradas en las últimas horas han provocado un riesgo inminente de desborde de ríos en diversas cuencas del país. La pronosticadora Marisol Portugal informó que la situación es crítica y requiere atención inmediata.

“Se prevén desbordes inminentes en las cuencas de los ríos Ichilo y Chapare. Es necesario tomarlo con mucha precaución; se recomienda a la población no acercarse a estos sectores y evitar el uso de maquinaria pesada cerca de las orillas”, advirtió Portugal.

Las zonas en riesgo, según el reporte, son el Trópico de Cochabamba (Chapare) será uno de los sectores más vulnerables, por lo que se pide a los comunarios y transportistas extremar los cuidados.

Asimismo, se pronostican lluvias persistentes en el Norte de La Paz y la región de los Yungas, lo que podría generar crecidas en las cabeceras de los ríos y posibles deslizamientos.

El Senamhi también confirmó que se registrarán lluvias moderadas, temporalmente fuertes y tormentas eléctricas en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, así como en el departamento de Beni.

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las previsiones necesarias para resguardar su seguridad.

