Buscan a los posibles cómplices de extranjeros armados en el Urubó

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz capturó a dos ciudadanos brasileños en posesión de armas de grueso calibre, tras un operativo desarrollado en el ingreso de la zona del Urubó.

Los detenidos, ambos de 39 años, transportaban cuatro fusiles de asalto AK-47, cuatro cargadores y 90 cartuchos calibre 7.62, además de equipo táctico. La camioneta en la que circulaban no contaba con placas, lo que alertó a los efectivos policiales.

El Comandante Departamental de la Policía, Cnl. Jhenky David Gómez, detalló que la intervención se originó como un control rutinario por parte de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

“Una de nuestras patrullas detectó una camioneta cuyas características no coincidían con los registros de control. Al proceder con la inspección, se identificó a los dos ciudadanos brasileños y se halló el armamento en el interior del vehículo”, explicó el oficial.

El operativo derivó en una persecución cuando la patrulla policial fue seguida por otra camioneta de color plomo y tres motocicletas.

“Ante esta situación, nuestros efectivos se resguardaron y trasladaron a los detenidos hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, garantizando la seguridad de todos los implicados y evitando cualquier intento de fuga o ataque”, agregó el comandante.

Las autoridades indicaron que tanto los detenidos como el armamento y el vehículo quedaron bajo custodia de la Felcc, que asumió el caso para ampliar las investigaciones y determinar posibles vínculos con redes criminales transnacionales. Además, se ha reforzado la vigilancia en los accesos al Urubó.

Gómez señaló que los detenidos enfrentan cargos por portación ilegal de armas y asociación delictuosa.

