La Paz: Detención domiciliaria para acusada de robos en la Alasita genera reclamos de artesanos

La joven involucrada en varios robos en la feria de la Alasita de la ciudad de La Paz fue beneficiada con detención domiciliaria por la justicia, situación que generó descontento en los artesanos que denunciaron reincidencia en la comisión de los actos delictivos.

“Esta señorita es reincidente, porque ya ha robado en la Feria Navideña y ahora vemos que hay más prioridad con los ladrones que por la gente que trabaja día a día y gana con el sudor de la frente”, lamentó una de las artesanas afectadas.

Según la comerciante, la justicia solicitó una fianza de Bs 16.000 además de dos garantes personales.

La mujer cometió el robo en siete de los puestos de la Alasita, sustrayendo celulares, dinero, ropa, artesanías, entre otros objetos.

“Ni viéndole a la muchacha esta con el deportivo que robó una semana antes, dicen que no es culpable”, afirmó.

Los feriantes fueron víctimas, desde el 25 de enero, del robo de garrafas y maletas completas de los comerciantes que llegan a La Paz para expender sus productos.

Mira la programación en Red Uno Play