A las puertas de la Navidad, muchos buscan maneras de disfrutar las fiestas sin sufrir los típicos excesos gastronómicos que suelen acompañarlas. El médico y nutricionista Jesús Vázquez propuso en EFE Salud una estrategia que rompe con algunas ideas tradicionales y promete preparar el cuerpo para afrontar las celebraciones sin riesgos para la salud ni el peso.

Preparar el cuerpo antes de la Navidad

Lejos de las dietas restrictivas o los ayunos previos, Vázquez recomienda reducir los carbohidratos y los vegetales un par de días antes de las celebraciones. Esto permite que el organismo vacíe sus reservas de glucógeno y obligue a las células a recurrir a la grasa como fuente de energía.

“Es como preparar una caldera: al vaciarla, el cuerpo puede quemar mejor los azúcares y las grasas cuando lleguen las comidas abundantes de Navidad”, explica el especialista.

Evitar estrategias contraproducentes

Vázquez advierte sobre el riesgo de cenar poco o ayunar para “compensar” los excesos. “Cenar poco asusta al cuerpo, que responde con inflamación y retención de líquidos. Si los depósitos de glucógeno ya están llenos, las calorías extra se convierten en grasa abdominal”, señala.

Por ello, planificar mal la dieta antes de las fiestas puede ser más dañino que la propia indulgencia navideña.

Masticar despacio y disfrutar cada bocado ayuda a controlar el peso

Un detalle simple pero clave es la masticación correcta. Comer despacio permite que el cerebro reciba señales de plenitud antes de excederse en la cantidad.

“No metas el cubierto en el plato mientras tengas comida en la boca. Espera a tragar antes del siguiente bocado”, recomienda Vázquez.

Estrategias durante y después de las fiestas

Durante las celebraciones, la preparación previa permite al cuerpo gestionar mejor los nutrientes y limitar el aumento de peso a uno o dos kilos como máximo, gran parte de ellos líquidos retenidos más que grasa.

Tras las fiestas, Vázquez sugiere una dieta depurativa: caldos vegetales, frutas como piña o mandarinas, cenas ligeras de pescado a la plancha o solo fruta. También resalta la importancia de beber suficiente agua, ya que ayuda a eliminar toxinas y facilita la digestión.

“La compensación siempre debe ser después de los excesos, no antes. Es la manera más efectiva de cuidar el cuerpo y el hígado, que funciona como una depuradora gigante de desechos metabólicos”, explica.

Mira la programación en Red Uno Play