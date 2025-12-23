TEMAS DE HOY:
Efectivo de Umopar Anciano atropellado Feminicidio en Santa Cruz

28ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

El árbol navideño de Ronaldo: sencillo, sin lujos excesivos y que dio qué hablar

Una imagen compartida en 2023 volvió a circular en redes y abrió el debate sobre el gasto y el sentido real de la Navidad.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

23/12/2025 17:36

FOTO: RRSS

Escuchar esta nota

A un día de que el mundo celebre la Navidad, una antigua publicación de Georgina Rodríguez volvió a generar revuelo en redes sociales y se transformó, una vez más, en tema de conversación. Se trata de una imagen compartida en 2023, durante la celebración navideña junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, que llamó la atención por un detalle inesperado: el árbol de Navidad.

Aunque tanto Georgina Rodríguez como Cristiano Ronaldo suelen acaparar miradas por su vida rodeada de lujos, autos de alta gama y mansiones, esta vez la austeridad se robó la atención. Para muchos usuarios, el mensaje fue claro: la Navidad no está en lo costoso de la decoración, sino en compartir en familia.

FOTO: RRSS

“Tornado en casa”, escribió la Georgina en su cuenta de Instagram al mostrar el desorden que quedó luego de abrir los regalos. Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores no fue el caos típico de una mañana navideña, sino lo sencillo del árbol que adornaba el hogar del astro portugués. 

La imagen rápidamente se volvió viral y dio paso a bromas, memes y comentarios como: “Y ustedes endeudándose con uno”, en referencia a las personas que gastan grandes sumas de dinero en decoraciones para aparentar una Navidad “perfecta”.

La viralización de esta imagen dejó una reflexión en medio de las fiestas, mientras algunos se endeudan para aparentar, otros, incluso con todo el dinero del mundo, eligen celebrar de manera sencilla.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD