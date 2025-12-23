Mientras muchas familias se reúnen para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo alrededor de una mesa, en el mercado Antiguo Abasto hay quienes viven estas fechas trabajando sin descanso. Son los carretilleros, hombres y niños desde los 12 años, que continúan empujando pesadas cargas para ganarse el sustento diario, incluso en Nochebuena y Año Nuevo.

“Yo celebro Nochebuena trabajando”, dice uno de los carretilleros mientras acomoda la carga en su carretilla.

En medio del bullicio del mercado, el esfuerzo no se detiene. Para ellos, las fiestas de fin de año no significan descanso, sino una oportunidad más para generar ingresos y llevar algo de comida a casa.

Algunos relatan que trabajan en el Antiguo Abasto desde hace más de 10 años y que, durante todo ese tiempo, han pasado cada Navidad y Año Nuevo cumpliendo con su labor. “Siempre fue así, cada año trabajamos, no hay otra”, comenta otro trabajador.

Durante el recorrido, varios de los carretilleros no pudieron ocultar su emoción al hablar de sus deseos. Algunos expresaron entre lágrimas que su mayor anhelo es la unidad de su familia y muchos años de vida para seguir adelante.

“Deseo valor para continuar en la pega”, dijo uno de ellos, visiblemente conmovido.

En el Antiguo Abasto, la Navidad y el Año Nuevo se viven entre esfuerzo, sacrificio y esperanza. A pesar del cansancio y las dificultades, los carretilleros continúan trabajando con la mirada puesta en un futuro mejor, demostrando que, para muchos, estas fiestas se viven en la lucha diaria por sobrevivir.

