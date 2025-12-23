Arañas en casa: este video te muestra cómo salvarlas y causar furor en redes

Un joven australiano se volvió sensación en redes sociales al mostrar cómo atrapar arañas domésticas sin hacerles daño. Su video, publicado en X (ex Twitter), acumuló miles de visualizaciones y comentarios de todo tipo.

El clip comienza con una pregunta directa: “¿Encontraste una araña en tu casa? ¿Qué podés hacer?”, y su respuesta fue clara: “Lo mejor que podés hacer es dejarla ahí. Estas arañas cazadoras son completamente inofensivas para las personas. Si muerden, duele un poco, pero no causan daño”.

Además, resaltó que las arañas ayudan a controlar insectos molestos como cucarachas y moscas. “Son geniales para tener en casa”, afirmó, e insistió en no matarlas ni usar veneno.

Cómo sacar una araña sin lastimarla

El joven explicó un método seguro: colocar un recipiente sobre la araña, deslizarlo con cuidado y llevarla al exterior. Recomienda liberarla en un lugar oscuro para protegerla de depredadores.

“Por favor, no las rocíen con veneno ni las aplasten. Son útiles, incluso afuera de la casa, porque eliminan bichos que no queremos”, agregó.

El video generó cientos de comentarios divertidos y sorprendidos:

“Veo eso en mi casa y llamo a los Bomberos, al Ejército y hasta al exorcista”

“Es más fácil quemar la casa y comprarte otra”

“Yo salgo corriendo de ahí”

“Ni en 200 años”

Lo que comenzó como un simple consejo terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, demostrando que incluso las criaturas más temidas pueden tener sus fans en Internet.

Video:

