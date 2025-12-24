Comenzó la Navidad: cuál fue el primer país en recibirla y cuál será el último

Mientras en Bolivia algunos recién comienzan su día, en otras partes del mundo ya se celebra la Navidad. Gracias a los husos horarios, la llegada del 25 de diciembre no es simultánea, y los primeros en vivir esta fecha especial son los habitantes de Kiribati.

Esta nación insular, ubicada en el centro del Océano Pacífico, al noroeste de Australia, se convierte en el primer país en recibir la Navidad. Dentro de Kiribati, la Isla de Navidad (Kiritimati) destaca por sus playas paradisíacas y reservas naturales, convirtiéndose en un destino turístico que ofrece una celebración única bajo el sol y el mar.

Tras Kiribati, Nueva Zelanda fue el siguiente país en dar la bienvenida a Papá Noel. Con más de cinco millones de habitantes y espectaculares fuegos artificiales que iluminan sus ciudades, Nueva Zelanda combina tradición y espectáculo en la apertura de la temporada navideña.

En cambio, los últimos países y territorios en celebrar la Navidad se ubican en los husos horarios más occidentales del planeta, en el extremo opuesto del calendario, del otro lado del océano Pacífico. Estos son:

La isla Baker (perteneciente a Estados Unidos)

La isla Howland (Estados Unidos)

Hawaii (Estados Unidos)

Samoa Americana

