VIDEO: Reportan graves inundaciones en Tipuani; varias familias están afectadas

Una situación crítica se vive en la comunidad de La Rinconada, perteneciente al municipio de Tipuani (Provincia Larecaja) del departamento de La Paz. El incremento sorpresivo en el caudal de los riachuelos provocó una fuerte bajada de agua y lodo que ha dejado a la población bajo el agua.

A través de videos e imágenes que circulan en redes sociales, se puede observar la magnitud del desastre, ya que se observa perdidas materiales de gran consideración.

Vehículos particulares quedaron totalmente sumergidos por la corriente y bajo el agua. Se observan viviendas afectadas.

Habría varias familias damnificadas, muchos pobladores quedaron atrapados e sus propios hogares al no poder salir debido a la tierra y agua acumulada en las calles.

Los comunarios piden la intervención inmediata de las autoridades y se espera un reporte oficial en las próximas horas.

