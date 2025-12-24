TEMAS DE HOY:
Comunidad

17 personas aprehendidas en mercados por robos de celulares y billeteras

La Policía insta a la población a denunciar hechos delictivos para reforzar la seguridad en la zona. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/12/2025 8:12

Santa Cruz, Bolivia

La Policía realizó un operativo en la zona de los mercados Los Pozos y Ramada, donde logró aprehender a 17 personas implicadas en robos de celulares y billeteras.

Las autoridades informaron que estas personas forman parte de una organización criminal en la que cada miembro cumple una función específica para dificultar la recuperación de los objetos sustraídos.

“Seguimos realizando operaciones y, en ese sentido, hemos trabajado en el mercado Los Pozos y la Ramada, donde hemos arrestado a 17 personas que se dedican a robos de celulares y billeteras. Hay una organización criminal que cada uno tiene una función. Sustraen el teléfono celular y lo van pasando para que la víctima no pueda encontrarlo”, indicó el oficial encargado del operativo.

La Policía aseguró que continuará con su plan para garantizar una Navidad segura y pidió a la población que haya sido víctima de algún robo que se acerque a la FELCC para presentar la denuncia correspondiente.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo, con el objetivo de reforzar la seguridad en el sector y prevenir futuros delitos.

 

