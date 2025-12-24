Mercados de Santa Cruz: ¿A cuánto se cotiza el pollo y el cerdo en los mercados en fiestas navideñas?

El espíritu navideño ha transformado los mercados cruceños en centros de intensa actividad comercial desde las primeras horas de hoy. Los ciudadanos acudieron masivamente a los centros de abastecimiento para comparar precios y pesos antes de realizar sus compras definitivas. Tal fue el caso del Mercado Mutualista que pese a la compleja situación económica actual, el flujo de personas demostró que la tradición de la cena familiar sigue siendo una prioridad para los hogares.

El kilo de pollo se cotiza actualmente en Bs. 17, convirtiéndose en el producto más solicitado por quienes preparan la clásica picana. En contraste, la venta de carne de cerdo no ha alcanzado los niveles de años anteriores, con la pierna situándose en Bs. 35 y la costilla en Bs. 47. “La gente llevó mucho pollo hoy, mientras que la pollerita ha dejado de venderse tanto”, explicó una vendedora al analizar las tendencias de consumo de esta jornada.

Los comerciantes expresaron su alivio ante el incremento del movimiento económico. “Gracias a Dios hemos tenido buenas ventas y por estas fechas ha mejorado mucho la situación”, indicó una de las trabajadoras del sector cárnico. El optimismo se mantiene entre los vendedores, quienes esperan que la afluencia de compradores se sostenga hasta el fin de año.

