TEMAS DE HOY:
Evo Morales Margot Ayala Efectivo de Umopar

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Mercados de Santa Cruz: ¿A cuánto se cotiza el pollo y el cerdo en los mercados en fiestas navideñas?

El kilo de pollo se mantiene estable mientras la carne de cerdo enfrenta una demanda moderada.

Ximena Rodriguez

23/12/2025 21:18

Escuchar esta nota

El espíritu navideño ha transformado los mercados cruceños en centros de intensa actividad comercial desde las primeras horas de hoy. Los ciudadanos acudieron masivamente a los centros de abastecimiento para comparar precios y pesos antes de realizar sus compras definitivas. Tal fue el caso del Mercado Mutualista que pese a la compleja situación económica actual, el flujo de personas demostró que la tradición de la cena familiar sigue siendo una prioridad para los hogares.

El kilo de pollo se cotiza actualmente en Bs. 17, convirtiéndose en el producto más solicitado por quienes preparan la clásica picana. En contraste, la venta de carne de cerdo no ha alcanzado los niveles de años anteriores, con la pierna situándose en Bs. 35 y la costilla en Bs. 47. “La gente llevó mucho pollo hoy, mientras que la pollerita ha dejado de venderse tanto”, explicó una vendedora al analizar las tendencias de consumo de esta jornada.

 

Los comerciantes expresaron su alivio ante el incremento del movimiento económico. “Gracias a Dios hemos tenido buenas ventas y por estas fechas ha mejorado mucho la situación”, indicó una de las trabajadoras del sector cárnico. El optimismo se mantiene entre los vendedores, quienes esperan que la afluencia de compradores se sostenga hasta el fin de año.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD