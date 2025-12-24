Quillacollo oficializa pasaje de Bs 2 y Bs 3,50 hacia Cercado entre denuncias por cobros excesivos

Tras una reunión con el Comité de Transporte, la Alcaldía de Quillacollo fijó una tarifa provisional de 2 bolivianos para el radio urbano del municipio. Este ajuste representa un incremento de 0,50 centavos respecto a la anterior ley municipal que estipulaba el costo en Bs 1,50.

Nueva estructura tarifaria en Quillacollo

De acuerdo con lo señalado por el municipio y el comité de transporte, los precios actuales son los siguientes:

Pasaje Adulto (Urbano): Incrementó de Bs 1,50 a Bs 2 .

Pasaje Intermunicipal (Quillacollo-Cercado): Se fijó en Bs 3,50 .

Adultos mayores y personas con discapacidad: Se mantiene en Bs 1 .

Estudiantes (Primaria y Secundaria): Se mantiene en 0,50 centavos .

Universitarios: El costo es de Bs 1.

La Alcaldía aclaró que estos montos son temporales hasta que se realice un nuevo estudio de costos actualizado.

Controles y denuncias de irregularidades

A pesar del acuerdo oficial, la implementación ha generado conflictos en las calles. Pasajeros denunciaron que en el tramo hacia Cercado, muchos conductores no respetan los Bs 3,50 y exigen el pago de Bs 4. "Yo le di tres pesos y me reclamó; me dijo que si tenía quejas fuera a reclamar a la alcaldía", relató una ciudadana afectada.

Asimismo, existen quejas de adultos mayores a quienes se les ha intentado cobrar la tarifa completa de Bs 2 en lugar del boliviano establecido por ley. Ante esta situación, la dirección de Tráfico y Vialidad de Quillacollo anunció que realizará controles constantes junto a la Policía de Tránsito para aplicar las sanciones correspondientes bajo el Código de Tránsito.

Contexto regional: Cercado y Sacaba

El ajuste en Quillacollo se suma a la regularización tarifaria en el Cercado de Cochabamba, donde el pasaje general subió de Bs 2,50 a Bs 3, y el de escolares de 0,50 centavos a Bs 1. Por su parte, en el municipio de Sacaba, ya existe una propuesta para incrementar el pasaje en 50 centavos, aunque el tema aún no ha sido abordado de manera oficial.

Mientras algunos pasajeros consideran que el incremento a Bs 2 es "justo" debido al alza en el costo de los carburantes, otros exigen que las autoridades garanticen el respeto estricto a los pasajes diferenciados para los sectores más vulnerables.

