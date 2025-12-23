Gasificación en Plaza Murillo: mineros arrestados durante protesta de la COB

Este martes, la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz derivó en enfrentamientos con la Policía Boliviana en las cercanías de la Plaza Murillo. Según confirmó un representante departamental de Derechos Humanos (DDHH), al menos cuatro mineros fueron arrestados en posesión de dinamita.

Otros sectores, como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una comisión internacional y una senadora intentaron ingresar a la comisaría para constatar la situación, sin éxito.

Tras los enfrentamientos, los manifestantes se replegaron para reagruparse, siendo dispersados además por comerciantes de la zona. La COB mantiene las movilizaciones para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes.

Mario Argollo, dirigente de la COB, señaló que las protestas responden a un pedido popular de distintos sectores que se ven afectados directamente por la medida.

