TEMAS DE HOY:
Anciano atropellado Feminicidio en Santa Cruz cargamentos ilícitos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Gasificación en Plaza Murillo: mineros arrestados durante protesta de la COB

Durante la mañana de este martes, la marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz derivó en enfrentamientos con la Policía, dejando al menos cuatro mineros arrestados y momentos de tensión en las cercanías de la Plaza Murillo, mientras se exige la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Silvia Sanchez

23/12/2025 15:16

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este martes, la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz derivó en enfrentamientos con la Policía Boliviana en las cercanías de la Plaza Murillo. Según confirmó un representante departamental de Derechos Humanos (DDHH), al menos cuatro mineros fueron arrestados en posesión de dinamita.

Otros sectores, como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una comisión internacional y una senadora intentaron ingresar a la comisaría para constatar la situación, sin éxito.

Tras los enfrentamientos, los manifestantes se replegaron para reagruparse, siendo dispersados además por comerciantes de la zona. La COB mantiene las movilizaciones para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes.

Mario Argollo, dirigente de la COB, señaló que las protestas responden a un pedido popular de distintos sectores que se ven afectados directamente por la medida.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD