Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre lanzan binomio para la Gobernación de Santa Cruz

Desde la plaza 24 de Septiembre, Velasco afirmó que su propuesta apunta a un cambio con nuevos liderazgos, gestión y propuestas, dejando de lado la confrontación política.
Desde la plaza principal 24 de Septiembre, Juan Pablo Velasco anunció oficialmente este martes su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz, acompañado por Paola Aguirre como parte de su fórmula política.
“Tenemos una noticia muy importante para anunciar: hemos decidido aceptar la candidatura a la Gobernación de Santa Cruz”, expresó Velasco, excandidato a la Vicepresidencia, dirigiéndose a los presentes con un megáfono en mano.
Durante su intervención, Velasco sostuvo que la decisión responde a la necesidad de un cambio en el departamento. “Hemos decidido aceptarla porque Santa Cruz necesita un cambio, necesita nuevos líderes. Venimos de cinco años perdidos, donde no hubo gestión. Santa Cruz merece mucho más”, afirmó.
El candidato aseguró que su propuesta estará centrada en ideas y no en confrontaciones. “No vamos a atacar a nadie ni a resaltar los defectos de los otros. Vamos a hablar con propuestas”, señaló, remarcando que su movimiento no está liderado por la política tradicional, sino por la ciudadanía.
“No venimos liderados por la política, sino por la gente y el pueblo. Ustedes van a elegir a su nuevo gobernador y, seguramente gracias a ustedes, Santa Cruz será libre”, añadió Velasco ante el respaldo de sus seguidores.
Con este acto, Velasco y Aguirre dan inicio oficial a su campaña rumbo a la Gobernación cruceña, prometiendo una propuesta basada en renovación, participación ciudadana y gestión.
