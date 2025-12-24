TEMAS DE HOY:
¡Atención! Declaran cuarto intermedio en bloqueo en la ruta Sucre-Cochabamba

La determinación levanta los cortes de ruta en Punilla y el sector de ENDE sobre la carretera Sucre-Cochabamba. La organización denunció "tarifas abusivas" en el transporte y demanda control de precios en la canasta familiar.

Milen Saavedra

23/12/2025 21:11

Declaran cuarto intermedio en bloqueos en la ruta Sucre-Cochabamba. Foto: ABC.
Bolivia

La Central Única de Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza Primera (C.U.T.O.Q.P.O.) oficializó este martes 23 de diciembre de 2025 la suspensión temporal de sus medidas de presión. Mediante una resolución, la organización determinó entrar en un cuarto intermedio en los bloqueos que mantenían en puntos estratégicos de la región.

Los motivos del repliegue

La decisión surge tras un análisis de la coyuntura nacional, donde la dirigencia observó una ruptura en la unidad de las organizaciones sociales. Según el documento, mientras sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen la lucha contra el Decreto Supremo N.º 5503, otros gremios, como las federaciones de transporte y choferes, alcanzaron acuerdos individuales con el Gobierno Central para suspender sus paros.

"Se llega a la conclusión de que no existe unidad entre las instituciones y organizaciones, el cual debilita la lucha", señala la resolución, justificando así la pausa en las movilizaciones para no desgastar a sus bases de forma aislada.

Puntos liberados

El cuarto intermedio aplica de forma inmediata a los siguientes sectores:

  • Comunidad Punilla y sector ENDE: En la carretera Diagonal Jaime Mendoza.

  • Ruta Sucre-Cochabamba: Específicamente en los sectores de Tambo y Tapial.

Nuevas demandas: Transporte y canasta familiar

Pese a la suspensión del bloqueo, la Central Oropeza Primera lanzó duras advertencias sobre la situación económica. En la misma resolución, la organización denunció que las actuales tarifas de pasajes impuestas por sindicatos de transporte son "desproporcionales y abusivas".

Ante esto, han convocado al Gobierno Municipal y Departamental a:

  1. Mesas de trabajo por transporte: Para determinar tarifas de pasajes de manera consensuada.

  2. Control de precios: Instan al Gobierno Municipal de Sucre a transparentar y regular los costos de los productos básicos de la canasta familiar.

La resolución lleva la firma de los principales ejecutivos de la provincia y representantes de la FUTPOCH, quienes advirtieron que el cumplimiento de este cuarto intermedio queda bajo responsabilidad de los dirigentes comunales y subcentrales.

Conoce la resolución:

