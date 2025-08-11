Bloquean en Charagua exigiendo al Gobierno el cumplimiento de proyectos

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Charagua Norte inició un bloqueo de carreteras en la zona este lunes, exigiendo al Gobierno central el cumplimiento de una serie de compromisos en materia de educación, salud, infraestructura vial y electrificación. A pesar de las bajas temperaturas, los movilizados se concentraron en la vía, interrumpiendo el paso de vehículos con ramas de árboles y encendiendo fogatas para combatir el frío.

La medida de presión surge de un voto resolutivo emitido el 8 de agosto de 2025 por la Asamblea Zonal de la APG Charagua Norte. El documento detalla cinco puntos principales que motivan el bloqueo y la declaración de estado de emergencia en la región.

Voto resolutivo de la Asamblea.

Demandas del Pueblo Guaraní de Charagua

Educación y proyectos atrasados: Se exige la cancelación de planillas adeudadas para la construcción de la Unidad Educativa Manuel Arias Vaca Charagua Iyambae, un proyecto que se encuentra paralizado. Además, se denuncia la falta de gestión del Gobierno para la firma de convenios de cinco proyectos de construcción de canchas polifuncionales en unidades educativas, que están registrados en el sistema desde 2024. Salud pública: La Asamblea reclama al Ministerio de Salud el incumplimiento de la dotación de seis ítems de salud, incluyendo dos para médicos generales, tres para auxiliares de enfermería y uno para odontología, que son cruciales para cubrir las necesidades de los centros de salud de la zona. Infraestructura vial: Se demanda el mantenimiento y rehabilitación inmediata del tramo carretero Abapó - El Espino, que forma parte de la Ruta 36. Los representantes guaraníes señalan que el deterioro de esta vía ha generado baches y hundimientos, aumentando el riesgo de accidentes y afectando el desarrollo económico y social de la región. Electrificación rural: Las comunidades guaraníes exigen que se viabilicen los proyectos de electrificación rural que llevan años siendo solicitados. La falta de este servicio, según la APG, genera retrasos que afectan directamente a la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo en comunidades como Itayovai, Los Bordo y San José Obrero, entre otras.

El voto resolutivo advierte que, si no hay una respuesta favorable por parte del Gobierno en las primeras horas del bloqueo, las medidas de presión se radicalizarán.

Vea las imágenes del bloqueo:

