Trabajadores municipales bloquean la ruta a Cotoca por falta de pago de salarios

Los trabajadores exigen una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo municipal y la cancelación de la deuda.

Milen Saavedra

18/09/2025 13:22

Santa Cruz, Bolivia

Decenas de trabajadores de distintas dependencias municipales de Santa Cruz, incluyendo el Jardín Botánico, bloquean la ruta que conecta la ciudad con Cotoca, a la altura del Jardín Botánico. La medida de presión, que cierra ambas vías, se debe a la falta de pago de salarios que, en algunos casos, se extiende hasta por tres meses.

Una de las manifestantes indicó que a pesar de que ayer se movilizaron hasta las instalaciones del gobierno municipal, no recibieron ninguna respuesta por parte de las autoridades. "Somos más de 5,000 trabajadores que estamos siendo afectados por la falta de pago del salario", denunció.

Los trabajadores exigen una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo municipal y la cancelación de la deuda. La manifestante concluyó: "Exigimos el pago inmediato de nuestro salario." La protesta generó una importante congestión vehicular en la zona.

 

