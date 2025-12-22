La Alcaldía de Santa Cruz inició la notificación y sanción a las líneas de micro que no están brindando el servicio de transporte público, en el cuarto día consecutivo de paro. La primera sanción asciende a Bs 12.000, según informó el director de Transporte y Viabilidad, Pablo Pérez.

La notificación se realiza mediante una Resolución Administrativa, la cual establece que el monto debe ser cancelado en un plazo máximo de 24 horas. En caso de incumplimiento, se procederá con la suspensión del permiso de operación dentro del municipio. La autoridad señaló que más de 140 líneas serán notificadas.

Pérez advirtió que, si no existe una respuesta inmediata, se aplicará una segunda sanción, que contempla la revocatoria definitiva de la autorización de operación. Además, exhortó a los transportistas a retomar el servicio.

“Hay que tener un poco más de conciencia, la población es la que sufre por la medida. Deben ponerse la mano al pecho y salir a trabajar”, manifestó.

El paro del transporte se inició el viernes 19 de diciembre, luego de publicarse en la Gaceta Oficial el Decreto 5503 el pasado 17 de diciembre. Los dirigentes anunciaron una medida indefinida tras no llegar a un acuerdo en las mesas de diálogo.

La autoridad municipal lamentó que, durante la madrugada, una persona haya fallecido y otra resultara herida al trasladarse en una camioneta particular, hecho que atribuyó a la ausencia del transporte público. “La población necesita movilizarse”, enfatizó.



Mira la programación en Red Uno Play