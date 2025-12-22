Manfred llama a reunión urgente del Comité de Transporte

Ante las denuncias por cobros excesivos del pasaje urbano y los hechos de violencia registrados entre jueves y viernes, el Gobierno Municipal de Cochabamba convocó de manera urgente al Comité de Transporte a una reunión de emergencia.

La cita fue fijada para este lunes 22 de diciembre, con el objetivo de analizar la situación actual del transporte urbano y asumir medidas inmediatas que permitan reducir los conflictos y evitar nuevos episodios de tensión en la ciudad.

El alcalde Manfred Reyes Villa informó que, tras reuniones previas con el sector del transporte, se logró evitar bloqueos y garantizar la circulación vehicular. Asimismo, anunció que el municipio impulsará un estudio de costos para evitar incrementos arbitrarios en las tarifas.

“Queremos frenar el cobro excesivo de pasajes y cuidar el bolsillo de la población”, señaló la autoridad, al confirmar que la comisión de transporte se reunirá a las 14:00.

Durante la reunión del Comité de Transporte se evaluarán medidas temporales que permitan disminuir los enfrentamientos entre conductores y usuarios, mientras se analiza el impacto real de la modificación en la escala tarifaria.

Desde la Alcaldía se remarcó que cualquier decisión sobre tarifas debe ser tratada y consensuada en el pleno del Comité, para que todas las instituciones conozcan las consecuencias del retiro de la subvención a los combustibles y su incidencia directa en el costo del transporte público.

Cabe recordar que el pasado miércoles el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5503, que establece nuevos precios para los combustibles. Esta medida provocó un incremento en las tarifas del autotransporte en varias regiones del país, generando protestas, bloqueos y reclamos ciudadanos.

