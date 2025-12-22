TEMAS DE HOY:
Choque frontal Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

23ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

WhatsApp y su papelera: la función que salva tus mensajes eliminados por error

WhatsApp ahora cuenta con una función tipo papelera que permite recuperar o eliminar mensajes, fotos y archivos borrados recientemente, optimizando la gestión de chats y el almacenamiento de tu teléfono.

Silvia Sanchez

22/12/2025 13:58

Imagen referencial. Captura RR.SS. - EF
Mundo

Escuchar esta nota

WhatsApp incorpora una función similar a una papelera de reciclaje, que permite a los usuarios recuperar o borrar mensajes, fotos y archivos eliminados recientemente en la aplicación móvil.

Esta herramienta brinda tranquilidad y seguridad, ya que cualquier contenido eliminado no desaparece de inmediato, sino que pasa por un periodo de retención antes de ser removido de manera definitiva.

Cómo acceder a la papelera de WhatsApp

  1. Abre la aplicación móvil.

  2. Ve a Ajustes.

  3. Ingresa a Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento.

  4. En el apartado Revisa y elimina elementos, encontrarás la papelera.

  5. Para eliminar un archivo, pulsa Seleccionar, marca los elementos deseados y toca el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera

  • Recuperar mensajes o archivos borrados por error.

  • Revisar y eliminar contenido de manera definitiva, liberando espacio en el dispositivo.

  • Mantener un control más eficiente sobre los archivos multimedia que ocupan memoria.

Durante el periodo de retención, puedes restaurar lo que consideres importante o vaciar la papelera para optimizar el rendimiento de tu teléfono.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio

WhatsApp puede saturar el almacenamiento por varios motivos:

  • Gran cantidad de mensajes, fotos, videos, notas de voz y documentos compartidos diariamente.

  • Archivos duplicados al ser reenviados a distintos chats o guardados en la galería.

  • Copias de seguridad que incluyen todos los mensajes y adjuntos.

  • Residuos de datos de versiones antiguas que permanecen hasta ser eliminados manualmente.

Gracias a la papelera de WhatsApp, es más fácil gestionar el almacenamiento y mantener tus chats organizados, sin riesgo de perder información importante.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD