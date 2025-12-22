WhatsApp y su papelera: la función que salva tus mensajes eliminados por error

WhatsApp incorpora una función similar a una papelera de reciclaje, que permite a los usuarios recuperar o borrar mensajes, fotos y archivos eliminados recientemente en la aplicación móvil.

Esta herramienta brinda tranquilidad y seguridad, ya que cualquier contenido eliminado no desaparece de inmediato, sino que pasa por un periodo de retención antes de ser removido de manera definitiva.

Cómo acceder a la papelera de WhatsApp

Abre la aplicación móvil. Ve a Ajustes. Ingresa a Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento. En el apartado Revisa y elimina elementos, encontrarás la papelera. Para eliminar un archivo, pulsa Seleccionar, marca los elementos deseados y toca el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera

Recuperar mensajes o archivos borrados por error.

Revisar y eliminar contenido de manera definitiva , liberando espacio en el dispositivo.

Mantener un control más eficiente sobre los archivos multimedia que ocupan memoria.

Durante el periodo de retención, puedes restaurar lo que consideres importante o vaciar la papelera para optimizar el rendimiento de tu teléfono.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio

WhatsApp puede saturar el almacenamiento por varios motivos:

Gran cantidad de mensajes, fotos, videos, notas de voz y documentos compartidos diariamente.

Archivos duplicados al ser reenviados a distintos chats o guardados en la galería.

Copias de seguridad que incluyen todos los mensajes y adjuntos.

Residuos de datos de versiones antiguas que permanecen hasta ser eliminados manualmente.

Gracias a la papelera de WhatsApp, es más fácil gestionar el almacenamiento y mantener tus chats organizados, sin riesgo de perder información importante.

