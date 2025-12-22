WhatsApp y su papelera: la función que salva tus mensajes eliminados por error

WhatsApp ahora cuenta con una función tipo papelera que permite recuperar o eliminar mensajes, fotos y archivos borrados recientemente, optimizando la gestión de chats y el almacenamiento de tu teléfono.
22/12/2025 13:58
WhatsApp incorpora una función similar a una papelera de reciclaje, que permite a los usuarios recuperar o borrar mensajes, fotos y archivos eliminados recientemente en la aplicación móvil.
Esta herramienta brinda tranquilidad y seguridad, ya que cualquier contenido eliminado no desaparece de inmediato, sino que pasa por un periodo de retención antes de ser removido de manera definitiva.
Cómo acceder a la papelera de WhatsApp
Abre la aplicación móvil.
Ve a Ajustes.
Ingresa a Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento.
En el apartado Revisa y elimina elementos, encontrarás la papelera.
Para eliminar un archivo, pulsa Seleccionar, marca los elementos deseados y toca el ícono de la papelera.
Para qué sirve la papelera
Recuperar mensajes o archivos borrados por error.
Revisar y eliminar contenido de manera definitiva, liberando espacio en el dispositivo.
Mantener un control más eficiente sobre los archivos multimedia que ocupan memoria.
Durante el periodo de retención, puedes restaurar lo que consideres importante o vaciar la papelera para optimizar el rendimiento de tu teléfono.
Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio
WhatsApp puede saturar el almacenamiento por varios motivos:
Gran cantidad de mensajes, fotos, videos, notas de voz y documentos compartidos diariamente.
Archivos duplicados al ser reenviados a distintos chats o guardados en la galería.
Copias de seguridad que incluyen todos los mensajes y adjuntos.
Residuos de datos de versiones antiguas que permanecen hasta ser eliminados manualmente.
Gracias a la papelera de WhatsApp, es más fácil gestionar el almacenamiento y mantener tus chats organizados, sin riesgo de perder información importante.
