Gestora aclara que la Renta Dignidad de Bs 500 no es para todos

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aclaró que el incremento de la Renta Dignidad de Bs 300 a Bs 500 no beneficiará a todos los adultos mayores, ya que solo se aplicará a quienes no reciben aportes contributivos, y que el ajuste se realizará de manera automática desde enero.

Fernández explicó que el incremento de Bs 150 está dirigido únicamente a las personas que actualmente perciben Bs 350, es decir, aquellas que no cuentan con ningún tipo de aporte contributivo.

“Solamente quienes no reciben aportes contributivos, quienes reciben Bs 350, a ellos se les aumenta 150, quienes si tienen aportes y todo no es para ellos (el beneficio de los Bs 500)”, aclaró Fernández.

El gerente de la Gestora señaló que no será necesario ningún trámite adicional para acceder al aumento, ya que la institución cuenta con una base de datos consolidada de los beneficiarios.

“No se necesita inscripción ni actualización de datos. A partir del primero de enero empezamos a pagar la nueva Renta Dignidad”, indicó.

Asimismo, informó que el mismo procedimiento se aplicará al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (Bono PEPE), que consiste en un pago mensual de Bs 150, establecido en el Decreto Supremo 5503.

Finalmente, Fernández anunció que la Gestora está fortaleciendo sus canales de atención, incluyendo el call center y la capacitación del personal, además de realizar controles para prevenir fraudes, dobles cobros y registros duplicados.

