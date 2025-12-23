TEMAS DE HOY:
Anciano atropellado Feminicidio en Santa Cruz cargamentos ilícitos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Gestora aclara que la Renta Dignidad de Bs 500 no es para todos

El incremento es exclusivo para los adultos mayores que no reciben jubilación (los que hoy cobran Bs 350). Quienes ya cuentan con aportes contributivos y reciben una renta mensual no verán este ajuste en su beneficio.

Miguel Ángel Roca Villamontes

23/12/2025 12:05

Foto: ABI

Escuchar esta nota

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aclaró que el incremento de la Renta Dignidad de Bs 300 a Bs 500 no beneficiará a todos los adultos mayores, ya que solo se aplicará a quienes no reciben aportes contributivos, y que el ajuste se realizará de manera automática desde enero.

Fernández explicó que el incremento de Bs 150 está dirigido únicamente a las personas que actualmente perciben Bs 350, es decir, aquellas que no cuentan con ningún tipo de aporte contributivo.

Solamente quienes no reciben aportes contributivos, quienes reciben Bs 350, a ellos se les aumenta 150, quienes si tienen aportes y todo no es para ellos (el beneficio de los Bs 500)”, aclaró Fernández.  

El gerente de la Gestora señaló que no será necesario ningún trámite adicional para acceder al aumento, ya que la institución cuenta con una base de datos consolidada de los beneficiarios.

No se necesita inscripción ni actualización de datos. A partir del primero de enero empezamos a pagar la nueva Renta Dignidad”, indicó.

Asimismo, informó que el mismo procedimiento se aplicará al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (Bono PEPE), que consiste en un pago mensual de Bs 150, establecido en el Decreto Supremo 5503.

Finalmente, Fernández anunció que la Gestora está fortaleciendo sus canales de atención, incluyendo el call center y la capacitación del personal, además de realizar controles para prevenir fraudes, dobles cobros y registros duplicados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD