Guabirá cierra la zafra 2025 con una producción que superó los 4 millones de quintales de azúcar

El Ingenio Azucarero Guabirá S.A. cerró la zafra cañera 2025 con resultados históricos, marcando un “antes y después” en su gestión, al registrar una molienda récord de más de 3,34 millones de toneladas de caña y una producción superior a los 4 millones de quintales de azúcar, informó la empresa en conferencia de prensa.

Durante el acto de cierre de la zafra, Guabirá destacó que en 2025 logró una molienda histórica de 3.340.429 toneladas de caña, lo que representa el 32% de toda la producción cañera del país, consolidándose como uno de los principales pilares del sector sucroalcoholero boliviano.

Como resultado de este proceso, el ingenio produjo más de 4 millones de quintales de azúcar y más de 120 millones de litros de alcohol, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la matriz energética renovable del país.

En ese marco, Guabirá Energía aportó al Sistema Interconectado Nacional (SIN) con 21 megavatios de potencia y 70.000 megavatios hora (MWh) de energía, lo que permitió a Bolivia un ahorro estimado de cerca de 4 millones de dólares en gas natural.

El presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., Martino Aguilera, señaló que estos resultados son fruto del trabajo conjunto de más de 1.500 productores cañeros y trabajadores del sector.

“Es un gran logro que se obtiene gracias al esfuerzo de cada agricultor, la mejora continua, el manejo técnico de los cultivos con tecnologías de punta y las constantes innovaciones en la fábrica, que permiten no solo procesar mayor volumen de materia prima, sino optimizar el proceso industrial”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Unión de Cañeros Guabirá (UCG), José Luis Aguilera Tarradelles, destacó que desde hace varios años el sector viene apostando por la implementación de tecnología y buenas prácticas agrícolas para mejorar el rendimiento y la calidad de la caña.

“La transparencia en el manejo institucional y la confiabilidad en la relación industria–cañeros son esenciales para seguir avanzando. Una vez más podemos afirmar que solo Guabirá supera a Guabirá”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play